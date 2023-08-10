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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمرو محمود ياسين يكشف البوستر الرسمي لـ ألفريدو

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، انطلاق مسلسل ألفريدو بطولة النجمة إلهام شاهين، الفنان أحمد فهمي، والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للفيلسوف والكاتب مصطفى محمود.

 

ونشر عمرو ياسين بوستر ألفريدو، عبر كسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" بسم الله توكلنا على الله، قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود، إنتاج احمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".

 

وأضاف “ياسين”:" المسلسل إخراج عصام نصار، من تأليفي و ورشتي الجديدة My way حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهوبة المتميزه ساره مصباح، والموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل في اول اعمالهم ".

مسلسل ألفريدو

 

حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك"

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو محمود ياسين، مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" بطولة هاني عادل.

 

مسلسل "نصيبي وقسمتك" يتناول حكايات اجتماعية مختلفة، في كل حدوتة قضية من قضايا المجتمع، ومن تلك الحكايات، حكاية النظارة البيضاء التي تتحدث عن المخترع فخر الذي يتمكن من اختراع نظارة تترجم له مشاعر من حوله ليكتشف مدى زيف وخداع كل من يحيط به، وفي هذا الجزء أيضًا حكايات أخرى عدة منها، حكاية غرام بانتظام وغيرها.

 

عمرو محمود ياسين

ممثل وكاتب مصري، تخرج من كلية إدارة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر، وبدأ مشواره الفني عام 2004 باشتراكه في مسلسل (ثورة الحريم)، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه، ثم قام ببطولة مسرحية (الجميلة والأندال) وتوالت بعدها أعماله التلفزيونية.

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