شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف جانباً من فاعليات البرنامج الوطني لتعزيز قدرات قيادات العمل العام بالمحافظة والذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مجلس الشباب المصري بعنوان نحو مجتمع مدني فاعل وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

جاء ذلك في حضور الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب، المستشار وجيه صادق مستشار مجلس الشباب المصري للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، و أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي و جهاد محمد المنسق العام بمجلس الشباب المصري، وبعض أعضاء التحالف الوطني ورؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية ببني سويف.

وفي كلمته أكد نائب المحافظ بلال حبش على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، لدعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين والمشاركة المجتمعية في العمل العام، لاسيما بعد انضمام 80جمعية ومنظمة من الكيانات والجمعيات إلى وثيقة العمل الأهلي ببني سويف التي تم تدشين المرحلة الثانية نهاية أغسطس الماضي لتعمل جميعها لخدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية

هذا ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 3 أيام بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل بنادي بني سويف الاجتماعي ويتضمن تدريب وتشجيع الشباب على المشاركة في العمل العام وتعزيز قدرات قياداته ضمن جهود المحافظة لخلق مجتمع مدني فاعلاً في خطة المحافظة التنموية وترسيخًا للدور الحيوي للمشاركة المجتمعية في دعم الجهود التنفيذية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

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