الهلال الأحمر ببنغازي يشكر مصر على المساندة.. دائما نجدكم قي ظهرنا (فيديو)

قال توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، إنه في كل الأزمات التي تواجه الشعب الليبي نجد الشعب المصري وحكومته بجانبنا، وهناك تنسيقات مع الهلال الأحمر على مستوى العالم وكذلك مع الدول المجاورة.

وأضاف ‏المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، مساء اليوم، أنه من المتوقع في الساعات القليلة القادمة أن تصل شحنات كبيرة من الدعم”.

عدد المفقودين بلغ حوالي 10 آلاف شخص

وأكد أن عدد المفقودين كبير وبلغ حوالي 10 آلاف شخص، وليبيا تحتاج إلى الإمكانيات التي تساعد في عمليات البحث وطرق الإنقاذ، وهناك حوالي 500 منزل تضررت في المدينة ويحتاج هؤلاء النازحين إلى المأوى والغذاء والأغطية.