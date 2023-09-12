باريس تدعو إلى الإفراج الفوري عن مستشار الفرنسيين في النيجر

دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن ستيفان جوليان، مستشار الفرنسيين في الخارج، الموقوف في النيجر، بحسب بيان صحفي نشرته صحيفة "كواي دورسيه" مساء الثلاثاء.

واعتقلت السلطات النيجرية المسؤول المنتخب في 8 سبتمبر الجارى.

وأكدت باريس أنها تتابع وضعه “بأكبر قدر من الاهتمام”.

وأوضحت أنه “منذ اليوم الأول، كانت السفارة في حالة استنفار كامل لضمان الحماية القنصلية له”.

وبثت السيناتور هيلين كونواي موريه نبأ اعتقاله على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تؤكده الدبلوماسية.

يعد ستيفان جوليان، مستشارنا للفرنسيين الذين يعيشون في الخارج في النيجر، و استدعته الشرطة النيجرية أمس، تم اعتقاله دون تهمة منذ ذلك الحين.

وأعلنت في منشور على موقع X في اليوم، التالي لاعتقالها أن إطلاق سراحه يجب أن يكون فوريًا وغير مشروط.

وفي مقابلة أجرتها إذاعة فرنسا الدولية في بداية شهر أغسطس، قبل ستيفان جوليان خياره بالبقاء في النيجر على الرغم من عمليات الإجلاء التي نفذتها فرنسا.

وقال ستيفان، إن"نحن، طالما أنه مسموح لنا بالعمل، متى يمكننا الاستمرار في العمل... أنا شخصياً، لا أعتقد أن لدينا أي مشاكل حقيقية، المشاكل التي قد تكون موجودة يفضل أن تكون مشاكل معزولة، أشخاص يريدون الانتقام. لكنه سيبقى معزولا، يمكن أن يحدث، لكنه سيكون معزولا”.

