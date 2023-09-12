جلال القادري: منتخب تونس هو الأهم ونجحنا في إحتواء محمد صلاح

أشاد جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بأداء لاعبيه بعد الفوز على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ودياً.

وقال جلال القادري خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “ المنتخب التونسي يتطور وهدفنا هو تحقيق أفضل نتائج ممكنة في كأس أمم افريقيا المقبلة ”.

وتابع: “ السيطرة على محمد صلاح خلال المباراة لم يكن سهلاً لكننا نجحنا في فرض اسلوبنا والطريقة التي نحبها ولم نترك له أي مساحات ”.

وعلى القادري على مشاركة علي معلول في المباراة قائلاً: “ كان هناك تركيز كبير على مشاركة علي معلول في المباراة وعدم إنضامه للأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي، لكن الأمر كان واضحاً بالنسبة لنا ومنتخب تونس هو الأهم ”.

وأكمل: " نحترم الأهلي ونتمنى له التوفيق لكن معلول قيمته كبيرة من الناحية الفنية بالنسبة لنا وسمحنا له بعدم التواجد في معسكرنا السابق ".