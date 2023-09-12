الموارد البشرية تعلن طريقة التسجيل في حساب المواطن وشروط الاستفادة من الدعم

برنامج حساب المواطن هو برنامج يهدف لمساعدة ذوي الدخل المحدود، فهو مبادرة تقدمها المملكة لدعم مواطنيها الذين يعانون من صعوبات مالية ولا يمكنهم تحمل الزيادات والأعباء الاقتصادية التي تفرضها الحكومة، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين المستحقين بهدف حمايتهم وتخفيف الضغوط المالية عنهم، كما تتم مراجعة وتقييم البرنامج بانتظام بهدف تحسينه وتطويره، لذا سوف نوضح خلال السطور القادمة طريقة التسجيل في حساب المواطن وشروط الاستفادة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية ب المملكة السعودية الفئات المستحقة والذين يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن، هذه الفئات تنقسم إلى ثلاث (الفئة الأولى) تشمل الأسر السعودية بمختلف تكويناتها، و(الفئة الثانية) تشمل المواطنين السعوديين الذين لم يتزوجوا بعد، و(الفئة الثالثة) تشمل المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، وأيضًا الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات تنقل صالحة، والمواطنات المطلقات أو الأرامل، وأيضًا الحاضنات وزوجات المواطنين السعوديين، وأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، أما عن طريقة التسجيل في حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن ، وانقر على خيار "تسجيل جديد".

، وانقر على خيار "تسجيل جديد". قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة، مثل (الاسم ورقم الهوية).

سيتم إرسال رمز تأكيد عبر رسالة نصية على رقم الجوال المسجل، يجب كتابته في الخانة المخصصة لذلك.

ثم اختر كلمة مرور قوية وأدخلها بعناية.

قد يتم طلب إدخال معلومات إضافية مثل (دخل الأسرة والعنوان).

بعدها يجب تجهيز المستندات المطلوبة لإثبات صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

يتم النقر على زر "تسجيل" لإكمال عملية التسجيل.

بعد اكتمال عملية التسجيل، سيتم تلقي رسالة تؤكد أهلية الدعم من برنامج حساب المواطن.

شروط المطلوبة لاستحقاق دعم حساب المواطن

شروط استحقاق دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية تشمل ما يلي: