أسعار دونج فينج 2023 بعد زيادات اليوم

أخطرت شركة مصر حلوان شبكة موزعيها المعتمدين، الوكيل الرسمي لسيارات دونج فينج موديل 2023، بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية في مصر AEOLUS A30، VENUCIA STAR بدايةً من اليوم، وشهدت القائمة السعرية الجديدة الخاصة بسيارات دونج فينج، والصادرة عن مصر حلوان، ارتفاعاً في أسعار السيارتين "AEOLUS A30" موديل 2023، والسيارة «VENUCIA STAR» موديل 2023، حيث يتوافر كلاهما بفئة واحدة من التجهيزات.

وبحسب المعلن من شركة مصر حلوان، تعتمد السيارة دونج فينج Aeolus A30 على محرك 1.5 T ينتج 150 حصانًا ويوفر عزم دوران أقصى يبلغ 230 نانومتر بالإضافة إلى ناقل حركة 6 DCT WET، بينما تأتي دونج فينج Venucia Star مزودة بنظام طاقة 1.5 T و 48V ينتج 190 حصانًا ويوفر أقصى عزم دوران يبلغ 260 نانومتر بالإضافة إلى ناقل حركة 7 DCT WET لتجربة قيادة سلسة وفعالة و ثابتة.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لسيارتي دونج فينج موديل 2023 في مصر« AEOLUS A30» و«VENUCIA STAR» الصادرة عن شركة مصر حلوان.

أسعار دونج فينج 2023 الصادرة عن مصر حلوان

السيارة السعر AEOLUS A30 875 ألف جنيه VENUCIA STAR مليون و395 ألف جنيه

جدير بالذكر أن السيارة Aeolus A30 تتميز بتصميم داخلي فائق الحداثة وشكل خارجي رياضي، وتزخر السيارة بمجموعة متنوعة من الميزات التي تجمع بين رفاهية الأداء المتميز والتصميم العصري الجذاب.

وتوفر السيارة 4 أوضاع قيادة بما في ذلك ECO و SPT و SNOW، ويبرز التصميم الخارجي بمصابيح أمامية LED و تتضمن أيضاً LED تعمل أثناء النهار و مصباح ضباب.

وتتمتع السيارة Aeolus A30 بنظام دخول بدون مفتاح, كما تم إبراز المقصورة الداخلية الرياضية الغنية بمقاعد جلدية و قماشية بينما يمكن تعديل مقعد السائق في السيارة كهربائيًا في 6 اتجاهات.

كما تظهر استخدام التكنولوجيا الحديثة في ميزات مختلفة بما في ذلك نظام التشغيل بلمسة واحدة ، تعديل كهربائي للمرايا وفتحة سقف كهربائية تدفئة كهربائية وإزالة الصقيع بالإضافة إلى شاشة وسائط متعددة مقاس 10 بوصة وشاشة تكييف.