وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات القبول بمدارس المتفوقين STEM

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وتقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM عدد (15641) طالبًا وطالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

عدد المقبولين في مدارس المتفوقين STEM

وتم قبول ألف و205 من الطلاب البنين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وألف و193 من الطالبات، عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت إلكترونيًا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM للبنين والبنات وفقًا للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالبًا، وتم قبول عدد (96) طالبًا ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.

وتضمنت إجراءات التقدم في مدارس المتفوقين STEM بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى: طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

كما تضمنت المستندات الخاصة بالتقديم في مدارس المتفوقين STEM: صورتين شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM

١. أن يكون الطالب مصري الجنسية.

٢. ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2023 عن 18 عامًا.

٣. أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

٤. أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98 في المائة من المجموع الكلى فقط.

٥. لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة.

٦. أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95 في المائة من المجموع الكلي فقط.

٧. حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، العلوم.

