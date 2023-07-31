"أدهم الروبى" الأول على مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطالب أدهم محمود حسن فهمي الروبي، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، بمجموع 661، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق، حيث حصل الطالب من قبل على الشهادة الإعدادية من مدرسة الراعي الصالح الخاصة ببورسعيد، ثم إلتحق بمدرسة المتفوقين بالإسماعيلية.

أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، قائلًا: إن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح والتربية الجيدة موجهًا التهنئة لأسر الطالبين "مروان" الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهمورية قسم علمي – رياضة، والطالب "أدهم" المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، بمناسبة النجاح والتفوق، مؤكدًا على أهمية دور الأسرة، الذي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد على الجهود المثمرة في ملف تطوير التعليم ببورسعيد مؤكدًا على النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد أخيرًا لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، وأن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.