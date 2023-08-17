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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

مواعيد أداء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين stem للمتخلفين

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد أداء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائها في الموعد المحدد. 

رابط التقديم في مدارس المتفوقين STEM 2023 (سجّل الآن)

شروط التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم. 

وتقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على النحو التالي :

  • يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱م (stem بنين - بنات).
  • يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲م ( stem بنين - بنات).
  • يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۳م (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس) 

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة .

وتتضمن إجراءات التقدم في مدارس المتفوقين STEM بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى: طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب. 

وتتضمن المستندات الخاصة بالتقديم في مدارس المتفوقين STEM: صورتين شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM :

١. أن يكون الطالب مصري الجنسية.
٢. ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2023 عن 18 عامًا.
٣. أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.
٤. أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98 في المائة من المجموع الكلى فقط. 
٥. لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة. 
٦. أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95 في المائة من المجموع الكلي فقط. 
٧. حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، العلوم. 
 

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