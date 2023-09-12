وزير الري يتابع موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على مطروح

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لإستعراض موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على محافظة مطروح.

وصرح الدكتور سويلم أن الأحوال الجوية قد استقرت وتوقفت الأمطار اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٩/١٢ على مدن ومراكز محافظة مطروح بعد هطول أمطار متقطعة ليلة أمس الإثنين علي بعض المناطق بمدينتى مرسي مطروح والسلوم لم يتكون عنها أي سيول أو أضرار نظرا للطبيعة المستوية للمناطق التي هطلت عليها الأمطار، وقد حدثت تجمعات محدودة للمياه ببعض المساحات المفتوحة والمنخفضة وداخل بعض شوارع مدينة مرسي مطروح - تم التعامل معها بمعرفة مجلس المدينة، ولم يقم سد أبو إسماعيل بمدينة مرسى مطروح بحجز أي كميات من المياه أمامه قياسا بكميات الأمطار الواردة، وجميع أعمال الحماية من السيول بمحافظة مطروح بحالة فنية جيدة.

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول بمحافظة مطروح، أوضح الدكتور سويلم أنه تم مؤخرا نهو تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل (وادى الشقوق) والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع (٦) متر وعرض (٥٤) متر من أسفل و (٥) متر من أعلى ، كما تم نهو إنشاء عدد ١٠٠ بئر نشو (رومانى) بسعة (١٥٠-٢٠٠ متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة .

رفع درجة الاستعداد بواحة سيوة

صعيد آخر، فقد تم رفع درجة الاستعداد بواحة سيوة وخاصة فى بركة بهى الدين فى ضوء ما أسفرت عنه العاصفة الترابية من نشاط ملحوظ فى حركة الأمواج بالبركة لتصل الى ما يزيد عن ١.٥٠ متر ، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالواحة بدفع المعدات والتشوينات اللازمة للتعامل مع اى أحداث طارئة ، بالتزامن مع الأعمال العاجلة التى تقوم بها الوزارة حاليا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتدعيم جسور بركة بهى الدين بطول يصل الى ٥ كيلومتر وارتفاع يصل الى ٢ متر لمواجهة اى ارتفاعات طارئة لمناسيب المياه بالبركة ، ولم تسفر العاصفة على حدوث اى خسائر والاوضاع حاليا مستقرة بواحة سيوة .