صدقي صخر مفاجأة مسلسل كامل العدد الجزء 2

يستعد الفنان صدقي صخر، لتصوير مشاهده في مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، وذلك بعد إنضمامه إلى أسرة العمل، والمقرر عرضه صمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

يبدأ صدقي صخر وأبطال مسلسل كامل العدد 2 تصوير أحداث العمل في شهر نوفمبر المقبل، والعمل من إنتاج جمال سنان شركة إيجل فيلم.

أحداث مسلسل كامل العدد:

تضم أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى.

كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنان صدقي صخر، مسلسل "ريفو" بطولة أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، ملك الحسيني، محمد مولا، مينا النجار، هشام الشاذلي، سارة عبد الرحمن، عمرو جمال، يوسف حشيش، مريم بدوي، وأحمد فاضل.

وينتمي مسلسل "ريفو" لنوعية الأعمال ذات الـ10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صدقي صخر، مسلسل "قواعد الطلاق ال 45"، والتي تدور أحداثه حول كفاح ثلاث نساء بعد طلاقهن ضد الصور النمطية للمجتمع ونظرته للسيدة المطلقة وتتحول كل منهن من امرأة أربعينية تواجه الطلاق، في مجتمع شرقي إلى امرأة تواجه المجتمع ويعملن من أجل الحصول على الحياة السعيدة التي يستحقونها والبحث عن أسباب السعادة في العلاقات العاطفية.

"قواعد الطلاق ال 45" من بطولة إنجي المقدم، عمر الشناوي، هيدي كرم، هنا شيحة، إنجي أبو زيد، جيهان الشماشرجي وصدقي صخر، من إخراج مصطفى أبو سيف .

نبذة عن صدقي صخر

ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر، كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003، اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري، كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية منها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني"، هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ 2012 حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.