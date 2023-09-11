صدقي صخر محامي في "صوت وصورة"

نشر الفنان صدقى صخر، صورة من كواليس تصوير أحدث أعماله وهو مسلسل "صوت وصورة”، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

بدأ صدقي صخر، تصوير مشاهده في مسلسل “صوت وصورة” منذ أيام قليلة، ويجسد خلال الأحداث شخصية محامي أمام الفنانة حنان مطاوع وتدور الأحداث في إطار 30 حلقة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنان صدقي صخر، مسلسل "ريفو" بطولة أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، ملك الحسيني، محمد مولا، مينا النجار، هشام الشاذلي، سارة عبد الرحمن، عمرو جمال، يوسف حشيش، مريم بدوي، وأحمد فاضل.

صدقي صخر

وينتمي مسلسل "ريفو" لنوعية الأعمال ذات الـ10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صدقي صخر، مسلسل "قواعد الطلاق ال 45"، والتي تدور أحداثه حول كفاح ثلاث نساء بعد طلاقهن ضد الصور النمطية للمجتمع ونظرته للسيدة المطلقة وتتحول كل منهن من امرأة أربعينية تواجه الطلاق، في مجتمع شرقي إلى امرأة تواجه المجتمع ويعملن من أجل الحصول على الحياة السعيدة التي يستحقونها والبحث عن أسباب السعادة في العلاقات العاطفية.

"قواعد الطلاق ال 45" من بطولة إنجي المقدم، عمر الشناوي، هيدي كرم، هنا شيحة، إنجي أبو زيد، جيهان الشماشرجي وصدقي صخر، من إخراج مصطفى أبو سيف .

نبذة عن صدقي صخر

ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر، كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003، اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري، كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية منها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني"، هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ 2012 حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.