الإمارات تضرب كوستاريكا برباعية وديًا في لقاء مثير

حقق منتخب الإمارات الانتصار بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد على منتخب كوستاريكا، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد ماكسيمير، في أولى تجارب الأبيض الإماراتي استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

الإمارات تضرب كوستاريكا برباعية

افتتح التسجيل اللاعب يحيي الغساني في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وتمكن اللاعب كايو كانيدو من أضافة الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 23، وعزز اللاعب علي سالمين تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث في الدقيقة 38 من عمر الشوط الاول والذي انتهى بنتيجة 3-0.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب يحيي الغساني الهدف الثاني الضخصي والرابع لمنتخب الإمارات في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل اللاعب خوليو كاسكانتي الهدف الوحيد لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 64.

شهدت مباراة الإمارات وكوستاريكا اليوم 6 بطاقات صفراء 5 منها على لاعبي المنتخب الكوستاريكي، في لقاء شهد 12 تبديل في النصف الثاني من عمر اللقاء.

لقاء كوستاريكا هو الودية الاولى والوحيدة لمنتخب الإمارات في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026، بينما مباراة اليوم هي المواجهة الثانية للمنتخب الكوستاريكي بعد الفوز على السعودية 3-1 في اللقاء الماضي.