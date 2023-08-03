رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف كواليس زيارة وفد السوبر الإفريقي

أكد وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي، أن وفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، تواجد في استاد القاهرة، في العاشرة صباحًا.

وقال عبدالوهاب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الوفد تواجد قبل 3 شهور، وطالب بتحديث المركز الإعلامي ومقصورة الصحفيين، وطالبوا بتحديثها وفقًا لأحدث التقنيات، كما طلبوا تطوير بعض الكراسي في المقصورة، بينما أرضية الملعب لم يكن هناك أي ملحوظة".

وأضاف: "لدينا علم تام بموعد زيارة الوفد، وهناك تنسيق تام مع النادي الأهلي، وهناك تعاون تام من أجل مساندة ودعم القلعة الحمراء، قمنا بعمل 60% من التجديدات المطلوبة ووصلنا لمراحل متقدمة للغاية، وهناك تعليمات واضحة من جانب وزارة الرياضة بقيادة أشرف صبحي للإسراع في تنفيذ كل المتطلبات".

وأكمل: "هناك لجنة مشتركة مع النادي الأهلي واللجنة المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي، وسيكون هناك زيارة آخرى من جانبهم للاستاد في شهر سبتمبر المقبل".

وزاد: "نعمل على زيادة المداخيل المالية من أجل الصرف على الانشطة المختلفة، وحققنا ايرادات العام الحالي 66 مليون و 230 جنيه، والهيئة تحولت منذ عامين إلى هيئة اقتصادية بدلا من خدمية، كنا نحتاج لمزيد من الوقت لتحقيق مكاسب مالية أكبر، لكن نحظى بدعم كبير من الوزير أشرف صبحي".

وواصل: "لو تم الاستمرار بنفس النظام الذي نسير عليه ستتضاعف المكاسب خلال الأعوام المقبلة، وقمنا بعمل أماكن مجهزة لمشاهدة المباريات عبارة عن (كبائن) مجهزة تماما، وتكلفة الكبينة غير محددة طبقا لكل مباراة على حده، وهي مصادر دخل للاستاد".

وأضاف: "سنواصل العمل بجدية، وهدفنا تحقيق المزيد من المكاسب المالية، وتلافي أي خسائر حدثت في الماضي، وسنقوم بافتتاح المول التجاري قريبا، وكذلك الجراج متعدد الطبقات".

وأتم: "سعيد للغاية بوجود أندية كثيرة تريد اللعب على استاد القاهرة، ولدينا طلبات من الأهلي والزمالك وزد والبنك الأهلي، وهناك فريق خامس طلب خوض المباريات لازلنا نفاضل بينه وبين آخرين طلبوا اللعب على الاستاد، لكن الحد الاقصى خمس فرق للمحافظة على ارضية الملعب، وايجار المباراة 150 الف جنيه، ونحصل عليه مقدما، وجميع الفرق كانت ملتزمة بالسداد بشكل مميز، ونادي الزمالك عليه مديونية سابقة 4.6 مليون جنيه من قبل الموسم الأخير، وسنقوم بجدولة المديونية".