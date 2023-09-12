منتخب السعودية يخسر من كوريا الجنوبية في ثاني الوديات

خسر منتخب السعودية الأول لكرة القدم بهدف من دون مقابل من نظيره المنتخب الكوري الجنوبي، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد جيمس بارك، في ثاني وديات الأخضر السعودي استعدادًا لكأس أمم آسيا وتصفيات كأس العالم 2026.

منتخب السعودية يخسر الودية الثانية:

وسجل هدف منتخب كوريا الجنوبية الوحيد في مباراة السعودية اليوم اللاعب تشو جو سونج في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، في لقاء شهد سيطرة كاملة من جانب المنتخب الكوري الجنوبي على اللعب وكان الأكثر محاولة على مرمى المنافس.

شهدت المباراة 3 بطاقات صفراء 2 منها على لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي وسط أكثر من 18 محاولة للتسجيل من كوريا، وبالرغم من امتلاك المنتخب السعودي الاستحواذ على اللعب أكثر في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في تسجيل هدف التعادل.

خسر منتخب السعودية مواجهة كوريا لتكون الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة من منتخب كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



وبدأ مانشيني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وحسان تمبكتي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو وعبدالله الخيبري وناصر الدوسري.

في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري وعبدالرحمن غريب.

في خط الهجوم عبدالله الحمدان.

تبديلات لتصحيح الأخطاء:

وفي الشوط الثاني أجرى مانشيني تبديلات بنزول سلطان الغنام وعبدالإله العمري وعلي هزازي وعبدالعزيز البيشي وفراس البريكان وأحمد بامسعود على حساب كل من سعود عبدالحميد وحسان تمبكتي وياسر الشهراني وناصر الدوسري وعبدالرحمن غريب.