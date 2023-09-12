أطعمة يجب تقنينها للوقاية من حب الشباب| أبرزها السكريات

حب الشباب من الأشياء المزعجة التي تصيب بعد الأشخاص بسبب التغيرات الهرمونية، وعلى الرغم من استخدام بعض النساء لمنتجات علاجية باهظة الثمن إلا أنها لا تجدي بفائده، ويرجع ذلك لنظامك الغذائي، فهو يلعب دورًا هامًا في هذه المشكلة، وفيما يلي نقدم لك بعض الأطعمة التي يجب تقنينها للوقاية وعلاج حب الشباب.

حب الشباب

منتجات الألبان

تنصح هارييت بالابتعاد عن منتجات الألبان من حليب وأجبان، والعمل على استبدالها بمكملات غذائية تعوض النقص الذي يخلفه عدم أكل هذه الأطعمة مثل معدلات الكالسيوم واليود وفيتامين B12.

الدهون

تحذر هارييت من دور الدهون غير الصحية في دعم ظهور حب الشباب، لافتة إلى ضرورة إضافة الدهون الصحية لنظامنا الغذائي، وتجنب الإكثار من تناول أطعمة مثل اللحوم الحمراء والمعجنات والكعك المحلى.

وفي المقابل، يمكن تناول الدهون الصحية كالأسماك وزيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، باعتدال.

السكريات

جميعنا يعرف أضرار تناول السكر على الصحة العامة، إلا أن قليلين يدركون تأثير السكريات على حب الشباب.

فبحسب هارييت، تشير دراسات إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكر له أثر "تحفيزي" على ظهور حب الشباب، وبالتالي لا ينبغي ألا يزيد معدل استهلاك السكر اليومي عن 30 جراما، ولذلك يجب عدم تجاهل السكريات الموجودة في عصير الفواكه والعسل.