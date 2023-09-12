الاهلي في الطائف استعدادًا لـ السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، منذ قليل إلى مطار مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر الأفريقي امام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي يصل الطائف استعدادًا للسوبر الافريقي

من المقرر ان يلعب النادي الاهلي أمام نظيره اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل 15 سبتمبر الجاري، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء الثلاثاء على ملعب التتش في الجزيرة، وذلك قبل التوجه لمطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص لاعبو النادي الاهلي والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.