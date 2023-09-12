محمد فراج وبسنت شوقي من العرض الخاص لـ "ڤوي ڤوي ڤوي"

يحتفل نجوم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، بالعرض الخاص للعمل وذلك في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص لـ فيلم ڤوي ڤوي ڤوي كلٍ من: الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، معتز هشام، طه دسوقي وزوجته، داليا شوقي، والمنتج محمد حفظي.

محمد فراج وبسنت شوقي

طرح القائمين على "فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي"، البرومو التشويقي للعمل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم: نيللي كريم، محمد فراج، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض السينمائية.

محمد فراج

ونشر المنتج محمد حفظي، البرومو التشوقي لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا:" فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي مستوحى من قصة حقيقية، فريق من الممثلين النجوم يقدمون لنا قصة تنبض بالحياة "

تفاصيل فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، خلال مسلسل “حرب”، وشاركه بطولته النجم أحمد السقا، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.