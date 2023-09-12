«عيسى» يستعرض التطورات التى تشهدها صناعة السياحة ومؤشرات الحركة الوافدة لمصر

خلال زيارته لموسكو

استهل، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للعاصمة الروسية موسكو، بعقد عدد من اللقاءات المهنية لمناقشة سبل وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسى، حيث التقى عدد من مسئولى وممثلى أهم وكبار منظمى الرحلات العاملين فى السوق الروسى.

وقام «عيسى» خلال اللقاءات باستعراض أبرز التطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر ومؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الروسى خلال العام الجارى، حيث يعد السوق الروسى من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر التى تستهدف الوزارة دفع مزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت «عيسى» إلى جهود تحسين التجربة السياحية فى مصر التى تعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة ولا سيما فى المواقع الأثرية والمتاحف بها وخاصة منطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية بأبوسمبل والأقصر وأسوان.

كما استعرض حزم الحوافز التى تقدمها الوزارة لتشجيع شركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران على تشغيل وزيادة رحلات الطيران إلى مصر بما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها والتى من بينها برنامج تحفيز الطيران وبرامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية.