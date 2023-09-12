موديست مهدد بالغياب عن الأهلي في مواجهة اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في لقاء يجمع الطرفين على ملعب ستاد الملك فهد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، والذي سيشهد غياب 8 عناصر عن قائمة المارد الأحمر النهائية التي ستخوض السوبر الأفريقي 2023، ومن بينهم أنطوني موديست.

أعلن مارسيل كولر، قائمة النادي الأهلي، التي ستسافر إلى الطائف لخوض السوبر الأفريقي والتي شهدت تواجد 23 لاعبًا للقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري.

غيابات الأهلي ضد اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي:

يغيب عن قائمة الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة كل من الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم وليد "نيدفيد"، بالإضافة إلى 5 لاعبين سيستبعدهم كولر من قائمة الـ 18 لاعبًا التي تخوض اللقاء.

شهدت قائمة الأهلي وجود الثلاثي الفرنسي أنتوني موديست والمغربي رضا سليم والمصري إمام عاشور، ويتعين على كولر استبعاد خمسة لاعبين من القائمة النهائية للقاء، وقد يكون من بينهم موديست ، لعدم الجاهزية الفنية ، وغيابه عن الملاعب عدة أشهر لم يظهر خلالهم مع بوروسيا دورتموند ، وهو الأمر الذي يأتي قائمًا على الرؤية الفنية للسويسري مارسيل كولر يتواجده على مقاعد البدلاء أو المشاركة الأساسية ،أو الخروج من القائمة النهائية للقاء.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة كل من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس.

الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - بيرسي تاو - صلاح محسن.