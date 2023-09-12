بث مباشر مباراة مصر يلا شوت: مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم يلا شوت

سيتاح بث مباشر لمباراة منتخب مصر ومنتخب تونس، وهي المباراة الافتتاحية لتحضيرات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 ولبدء تصفيات كأس العالم 2026. ستقام المباراة على أرضية ستاد ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، وستكون هذه المباراة فرصة مثالية لمشاهدي كرة القدم لمتابعة أداء المنتخبين واستعراض مهارات اللاعبين في إطار الاستعدادات للبطولات المقبلة، ستكون المباراة متاحة عبر بث مباشر لضمان وصول المشجعين إلى الحدث الرياضي مباشرة من خلال الإنترنت.

مشاهدة مباراة مصر وتونس الودية بث مباشر:

تعتبر مباراة نسور قرطاج الليلة أول اختبار حقيقي بالنسبة للفراعنة الكبار بعد حسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، يواجه خلالها منتخب من منتخبات المستوى الأول في القارة السمراء وشارك في بطولة كأس العالم الماضية بحثًا عن مكاسب فنية ومعنوية.

وفي نفس الوقت بداية قوية لرحلة الإعداد الذي يخطط له روي فيتوريا أيضًا استعدادًا للبطولة القارية بعدما أنهى التصفيات بنجاح وحقق صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.

يخوض منتخب الفراعنة لقاء الليلة أمام تونس بعد عودة أهم لاعبيه على الإطلاق وهو محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي الذي غاب عن مواجهة مصر وإثيوبيا في ظل سعي روي فيتوريا لإراحته بسبب أهمية بروفة تونس الودية له لحصد العديد من المكاسب خلال لقاء الليلة الذي يمثل ضربة بداية التحضيرات لخوض البطولة القارية الكبرى.

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ويعتمد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، على تشكيلة يغيب عنها لاعبي الأهلي الذين عادوا إلى الأحمر لاستعداداته لكأس السوبر الأفريقي يتصدرها علي جبر ومحمود مرعي وأحمد فتوح في الدفاع وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمود حمادة في الارتكاز ومحمد صلاح وأحمد مصطفى زيزو وعمر مرموش في الوسط الهجومي ومصطفى محمد ومحمد شريف في الهجوم.

فيما يعول المدرب البرتغالي على المحترفين في أوروبا محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومصطفى محمد، لاعب نانت، وعمر مرموش، لاعب فرانكفورت القوة ضاربة هجومية الكثير في المواجهة الودية الليلة إلى جانب إمكانية منح الفرصة للاعبين آخرين أصحاب خبرات عادوا إلى الحسابات أخيرًا مثل محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، ومصطفى فتحي، نجم وسط بيراميدز، وصاحب هدف الفوز الغالي على إثيوبيا قبل أيام قليلة في ختام مسيرة الفراعنة خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

بث مباشر مباراة مصر وتونس الودية:

ويقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة منتخب مصر أمام تونس "نسور قرطاج" في المواجهة الودية المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، التي ستقام على ستاد أرضية ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.