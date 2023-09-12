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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

احصلي على أظافر طويلة وقوية بـ 3 وصفات طبيعية

أظافر صحية وطويلة
أظافر صحية وطويلة

تبحث جميع النساء عن وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وجعلها صحيه لا تتقصف بسهولة، ولذلك نقدم لك بعض المكونات التي ستغير من مظهر أظافرك وجعلها قوية وطويلة.

 

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر

الليمون

قومي بعصر الليمون في الخلاط الكهربائي ثم انقعي أظافرك في كمية وافرة من العصيرة لمدة 5 دقائق. كما ويمكن أيضًا إضافة قطرات من الخل وبعد الانتهاء من ذلك تُشطف الأظافر بماء دافئ وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.

 

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الحليب

تستخدم بعض السيدات الحليب الصافي لتطويل أظافرها بحيث تضعه في إناء وتقوم بنقع الأظافر لمدة 5 دقائق. ثم وبعدها تشطف بالماء وترطب بالكريم المعتاد لا تنسي عند تجربتك لهذه الوصفة أن تستمري فيها على الأقل مدة 15 يوم لتحصلي على نتيجة.

 

زيت جوز الهند

إن ملعقة من زيت جوز الهند وأخرى من عصير الليمون كافيتين لعمل وصفة طبيعية لتطويل الأظافر وزيادة لمعانها.

حيث يتم نقعهم في هذا الخليط المكون من عصير الليمون وزيت جوز الهند لمدة 20 دقيقة.

وبعدها تشطف بالماء وتكرر يوميًا هذه الوصفة ولمدة 15 يوم للحصول على نتيجة مضمونة.

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