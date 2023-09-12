نائب محافظ القاهرة: هناك خطة ممنهجة تم وضعها لتطوير حي المعادي

لاعادة رونقه الحضاري و طابعة الخاص

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك خطة ممنهجة تم وضعها لتطوير حي المعادي عبر تحديد اولويات الاعمال لتكون على عدة مراحل ليشمل الحي برمته لعودته الى سابق عهده بعد ان اصبح هناك ضرورة ملحة لاعادة رونقه الحضاري و طابعة الخاص الذي يميزه عن غيره من الاحياء الاخرى لتشمل اعمال التطوير رفع كفاءة الطرق بشارع ١٠٠ و ١٠١ و ١٥٠ و شارع الدبلوماسيين و معادي الخبيري الى جانب تطوير ميدان محطة مترو المعادي و شارع ٩ والذي يبلغ طوله ٢.٧ كيلو متر من حدائق المعادي وحتى كوبري شمال طره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر المنطقة الجنوبية لاستكمال ما قد بدأته من اعمال تطوير بنطاق حي المعادي والذي يعد من اعرق احياء المنطقة الجنوبية والعاصمة برمتها لدراسة المقترح المقدم و ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والاستاذة منال محمود سكرتير الحى ومديري ومهندسي ادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية والحي و مهندسي وممثلي شركة المعادي للتنمية والتعمير .

شارع ٩ احد أهم شوارع حي المعادي الحيوية ذو الواجهه الخدمية

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن شارع ٩ احد أهم شوارع حي المعادي الحيوية ذو الواجهه الخدمية و الترفيهيه لسكانه و سكان المناطق الاخرى والذي لابد ان تشمله اعمال التطوير مع خلال تحقيق عنصر الاستمرارية و الحفاظ على هويته البصرية بين قيمة الشارع قديما و احتياجات ومتطلبات مرتاديه وسكانية حاليا من خلال التنسيق الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية لمد يد العون و التكاتف جنبا الى جنب مع المؤسسات الرسمية .

ونوهت نائب محافظ القاهرة، الي الاخذ في الاعتبار بأهم العناصر والمحددات الرئيسية التي تميز الشارع وخاصة الحفاظ على الاشجار وتوفير الخدمات و ازالة كافة المخالفات واشغالات المحلات والكافيهات والباعة الجائلين وعدم التعدي على حرم الطريق ومراعاة المسافات الحرة لتحويله الى ممشى ترفيهي خدمي .

ووجهت نائب المحافظ بضرورة الارتقاء بكفاءة الطرق وتطوير الارصفة والتي يتراوح عرضها ٢ متر تقريبا مع اعتماد تصاميم مميزة للانترلوك واستبدال البلدورات بالاضافة الى استخدام مواد ذات كفاءة عالية لتحقيق عنصر الاستدامة مع الحفاظ على حركة المركبات والمشاه به واضافة اللمسات الجمالية بتقليم ورفع كفاءة المزروعات و الغطاء الشجري و اعمال اللاندسكيب واستخدام اعمدة الانارة ذات الطابع العريق معربة عن شكرها العميق للسيد رئيس الحي وفريق العمل واعجابها بالتصور المقترح متمنيه بدء تنفيذه على وجه السرعة لرفع واجهة الحي الحضارية .

وشددت نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع كافة الاجهزة التنفيذية والمعنية ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بشارع ٩ لنهو الاعمال على وجه السرعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها مع عقد اللقاءات و المتابعات الميدانية الدورية للتعرف على كافة مستجدات الاعمال ونسب التنفيذ لتذليل كافة التحديات التي قد تواجه معدلات التنفيذ وبدء اعمال التطوير في المناكق التي تم الانتهاء منها .

وياتي هذا استمرارا لسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لوضع خطة العمل واستراتيجية التطوير بعد استعراضها لايجاد افضل الطرق لتنفيذها بنطاق احياء المنطقة الجنوبية للنهوض بها ورفع كفاءتها بشكل حضاري يتماشى مع اعمال التطوير المستمرة التي تشهدها العاصمة و ذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.