جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية الفردية

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حصدت المركز الاول في المسابقات الفردية للألعاب الترويحية، وذلك ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالباً وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة…حلم وطن".





وشارك في المسابقات الترويحية المختلفة ٥ طلاب و٥ طالبات، بقيادة كابتن هالة خلف مسعود وتحت اشراف نشات عباس مدير النشاط الرياضي بادارة رعاية الشباب المركزية.





وفي ذات السياق صعد فريق خماسي كرة القدم بجامعة سوهاج لدور الثمانية، وذلك بعد تغلبه في مباراة حماسية غلب عليها طابع التشويق والإثارة على فريق جامعة قناة السويس بركلات الترجيح ٤ -٣، بعد أن انتهي اللقاء بينهما بالتعادل الايجابي ٢-٢ ، وذلك تحت الاضواء الكاشفة علي آرض ملاعب جامعة حلوان ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.





وقال الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق ان فريق خماسي كرة القدم حقق هذا الانتصار بعد أن تصدر لاعبيه ترتيب المجموعة الأولى عقب الفوز على جامعة المنصورة بثلاث أهداف نظيفة، والفوز على جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بنفس النتيجة، والفوز على جامعة الجلالة بهدف دون رد، ليحقق الفوز الرابع على خماسي قدم جامعة قناة السويس ويصعد لدور الثمانية.





وجدير بالذكر ان الفريق يتكون من ٨ طلاب، تحت اشراف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.