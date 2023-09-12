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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تخلصي من الهالات السوداء واصنعي ماسك الطحينة الطبيعي

طحينة
طحينة

  تعتبر الهالات السوداء هاجس يُقلق العديد من النساء، كما يفقدهم ثقتهم في أنفسهم وجمالهم، لذا نقدم لك وصفة الطحينة لعلاج الهالات السوداء أسفل العين.

 

  وصفة لعلاج الهالات السوداء

المكونات:

  أربع ملاعق من الطحينة.

  4 ملاعق من الحليب.

  ملعقة واحدة من العسل.

  عصير لمون.

 

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لعلاج تجاعيد البشرة.. طريقة صنع ماسك بذور الكتان

  طريقة الاستخدام: 

  في البداية يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا.

  وضع الماسك على البشرة وتدليكها برفق من خلال حركات دائرية لمدة ربع ساعة وتُغسل بالماء البارد.

  تُكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.

  تعمل هذه الوصفة على تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء.

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