تخلصي من الهالات السوداء واصنعي ماسك الطحينة الطبيعي

تعتبر الهالات السوداء هاجس يُقلق العديد من النساء، كما يفقدهم ثقتهم في أنفسهم وجمالهم، لذا نقدم لك وصفة الطحينة لعلاج الهالات السوداء أسفل العين.

وصفة لعلاج الهالات السوداء

المكونات:

أربع ملاعق من الطحينة.

4 ملاعق من الحليب.

ملعقة واحدة من العسل.

عصير لمون.

طريقة الاستخدام:

في البداية يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا.

وضع الماسك على البشرة وتدليكها برفق من خلال حركات دائرية لمدة ربع ساعة وتُغسل بالماء البارد.

تُكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.

تعمل هذه الوصفة على تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء.