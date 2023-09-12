للدايت.. طريقة عمل سلطة الستيك بالخضار

سلطة الستيك بالخضار من الوصفات الصحية التي يمكنك تحضيرها إذا كنت تتبع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن، فتحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات العديدة الموجودة في الخضار، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل سلطة الستيك بالخضار والخل:

المقادير:

- الستيك : 500 جرام

- زيت الزيتون: ثلث كوب

- الخل الأحمر: 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

- الثوم: فص (مهروس)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- خس: 8 أكواب (مفروم خشن)

- طماطم: 2 حبة (مفرومة)

- الفلفل الأخضر: 1 حبة (مفروم)

- البصل: 1 حبة (مفروم)

طريقة التحضير:

تبلي الستيك بالملح والفلفل.

قلبي الستيك بملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة على نار عالية على الجهتين حتى يتحمر وينضج.

ارفعي الستيك عن النار وقطعيه لشرائح.

اخلطي الخس مع الطماطم، والبصل، والفلفل، في وعاء واسع.

اخلطي باقي كمية زيت الزيتون مع الثوم، وعصير الليمون، والملح، والفلفل، والخل في وعاء آخر.

وزعي الستيك فوق السلطة ثم وزعي خليط الزيت فوقها وقدميها.