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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

احمي جسمك من أمراض القلب| طريقة عمل سلطة البنجر بالبقدونس

سلطة البنجر
سلطة البنجر

يحتوي البنجر على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وأبرزها الألياف، وحمض الفوليك، والنحاس، والبوتاسيوم، والمنجنيز، كما يعمل على خفض ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة البنجر بالبقدونس.

 

طريقة عمل سلطة البنجر بالبقدونس

المقادير

- البنجر : 2 حبة (مسلوق)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- جبنة الحلوم : نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- عصير الليمون : ثلث كوب

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

 

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طريقة التحضير

اسلقي الشمندر في قدر من الماء المغلي على النار حتى ينضج ويصبح طرياً.

بعد أن يبرد الشمندر قطعيه إلى مكعبات صغيرة ومتساوية وضعيه في وعاء جانبي.

أضيفي عصير الليمون، والبقدونس المفروم، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل فوق مكعبات الشمندر وقلبي المكونات قليلاً.

ضعي السلطة في طبق التقديم ووزعي فوقها مكعبات الجبن وقدميها.

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