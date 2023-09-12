الإمارات تضرب كوستاريكا بثلاثية في الشوط الاول

نجح منتخب الإمارات في تحقيق التقدم بثلاثية نظيفه على حساب منتخب كوستاريكا، في الشوط الاول من المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد ماكسيمير، في اول وديات الأبيض الإماراتي استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

الإمارات يضرب كوستاريكا بثلاثية

سجل اهداف منتخب الإمارات في شباك كوستاريكا كل من يحيي الغساني في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وأضاف اللاعب كايو كانيدو الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 23، بينما اختتم اللاعب علي سالمين التهديف للضيوف في الدقيقة 38 في شباك كايلور نافاس.

وشهد الشوط الاول من مباراة الإمارات وكوستاريكا بطاقة صفراء وحيدة على اللاعب راندال ليال نجم وسط المنتخب الكوستاريكي وسط ضغط وسيطرة الأبيض على مجريات الـ 45 دقيقة الأولى.

يمتلك منتخب الإمارات على مقاعد البدلاء علي مبخوت والذي يمكن الاستعانه به في الشوط الثاني، وتضم دكة البدلاء كل من علي خصيف وعادل الحوسني ووليد عباس وماجد راشد ومحمد عبد الباسط وبندر الاحبابي واحمد برمان ومحمد جمعه والحسن صالح وعبدالله رمضان وعبدالله الهاشمي ومبارك أحمد وعبدالرحمن صالح وحازم محمد.

كان منتخب كوستاريكا قد لعب مواجهة ودية أولى أمام المنتخب السعودي، ونجح فيها بتحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد عللى الصقور.