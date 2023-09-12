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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على بلدية المحلة بخماسية في بطولة الجمهورية مواليد 2005

الزمالك مواليد 2005
الزمالك مواليد 2005

حقق فريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، الفوز على نظيره بلدية المحلة بخمسة اهداف دون مقابل ، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب الأخير، بالجولة الثانية لبطولة الجمهورية.

الزمالك يفوز على بلدية المحلة بخماسية في بطولة الجمهورية 

وسجل أهداف نادي الزمالك في شباك بلدية المحلة كل من هشام محمد و يوسف أحمد حسن و أيمن أمير عبد العزيز و محمود عصام الحصري و كريم حامد.

و فرض لاعبو الزمالك سيطرتهم على أوقات المباراة كاملة، وصنعوا فرصا عديدة نجحوا خلالها في تسجيل خمسة أهداف، و وجود فرص أخري محققة. 

ويقود فريق 2005، محمد عبدالله مديرا فنيا، ومحروس السيد ومحمد فوزي ومعتز صلاح مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي طبيعى ومحمد سيد للمهمات.

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