52 مليون دولار خسائر الحرائق في الكويت حتى منتصف 2023

ذكرت مصادر إطفائية كويتية أن الخسائر المالية الناجمة عن الحرائق التي شهدتها الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 تقدر بنحو 17 مليون دينار أي ما يعادل 52 مليون دولار تقريبًا.

خسائر الحرائق في الكويت

وأوضحت المصادر - وفقًأ لصحيفة (القبس) الكويتية اليوم الثلاثاء أن البلاد شهدت 2108 حرائق اندلعت خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو من العام الحالي بارتفاع 3% عن الفترة نفسها من عام 2022.

وأضافت أن التكلفة المادية لخسائر الأماكن السكنية بلغت 531 ألف دينار، وبلغت التكلفة المادية لخسائر الأماكن غير السكنية مثل المصانع والقسائم وغيرها أكثر من 14 مليون دينار، كما بلغت الكلفة المالية لخسائر النقل البري مليونًا و600 ألف دينار.

وأشارت إلى أن الحرائق السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 661 حريقًا بزيادة 4% عن الفترة ذاتها من عام 2022، فيما سجلت الحرائق غير السكنية 260 حريقًا بزيادة 8% عن الفترة ذاتها من عام 2022.

وتابعت أن حرائق الأماكن الأخرى سجلت 619 حريقًا بانخفاض 9% عن العام الماضي، كما سجلت حرائق وسائل النقل البري 556 حريقا بزيادة 17% عن العام الماضي، وسجلت حرائق وسائل النقل البحري 12 حريقاً فقط.