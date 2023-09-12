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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس نواب الأردن يتوجه غدًا إلى بريطانيا لبحث التعاون البرلماني

الصفدي
الصفدي

 توجه رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، على رأس وفد نيابي إلى العاصمة البريطانية لندن، بدعوة رسمية من رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل، حيث يجريان مباحثات رسمية، غدًا الأربعاء، في مقر البرلمان.

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 وتعد زيارة الصفدي، التي تستمر ثلاثة أيام، الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين، فهي الأولى لرئيس مجلس نواب أردني، وتأتي تعزيزًا للتعاون البرلماني المشترك وتعبيرًا عن التقدير الكبير لمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

 وطبقًا لبيان مجلس النواب الأردني، من المقرر أن يلتقي الصفدي في زيارته مع رئيس مجلس اللوردات جون ماكفول، ويحضر جانبًا من جلسة مجلس العموم؛ لمناقشة أسئلة مع رئيس الحكومة البريطاني، كما يجتمع مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ومع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، كذلك يجتمع مع مسؤولين في مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، ويلتقي كذلك أبناء الجالية الأردنية في لندن.

 

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