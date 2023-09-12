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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

العمري ينتقل لنادي الطائي السعودي رسميًا

الطائي
الطائي

حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الطائي ضم صفقة جديده خلال الفترة الصيفية 2023، والتي انتهت بنهاية يوم الخميس الماضي 7 سبتمبر، والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، لينضم لقائمة صفقات الرمادي في غطار الاستعداد للموسم الجاري 2023-2024.

الطائي يتعاقد مع حسن العمري

أعلن نادي الطائي اليوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب حسن العمري نجم نادي التعاون السابق، والذي وقع لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وكتب نادي الطائي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "معليش باقي واحد، حسن العمري حتماوي حتى 2026"، والتي كتبها النادي على فيديو تضمن أهدافه بقميصي التعاون والقادسية، فريقيه السابقين.

أصبح حسن العمري صاحب 29 عاما هو سابع صفقة محلية للرمادي في الميركاتو الصيفي 2023، واللاعب رقم 13 الذي يتعاقد معه النادي لدعم صفوف الفريق الاول في نسخة الموسم الحالي من دوري روشن.

لعب حسن العمري مع فريقي القادسية والتعاون 153 مباراة في جميع المسابقات بالدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد، وتمكن خلال تلك الفترة من تسجيل 21 هدفاً وصنع 7 أهداف.

فيديو تقديم صفقة العمري في الطائي

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