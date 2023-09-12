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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم مستر إكس في المركز السادس بشباك تذاكر السينمات

فيلم مستر إكس
فيلم مستر إكس

جمع فيلم "مستر إكس" بطولة النجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد، إيرادات أمس الإثنين، بلغت 15 ألف جنيه، ليأتي في المركز السادس في شباك تذاكر دور العرض السينمائية.

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حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس في السعودية

فيلم مستر إكس، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى إلى تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

 

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

 

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

 

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

يذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي، في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل "سرة الباتع" للمخرج خالد يوسف.

 

سره الباتع في رمضان 2023 


مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق.

 

 

تضم قائمة المشاركين في المسلسل هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

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