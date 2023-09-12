إلهام علي تتألق بالأزرق الزاهي المزين الألماس (صور)

خضعت الفنانة السعودية إلهام علي لجلسىة تصوير جديدة برفقة زوجها لتتألق بأناقة ونعومة أمام متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وتألقت إلهام علي بإطلالة جذابة مواكبة أحدث صيحات الموضة 2023-2024، حيث ارتدت بدلة فضفاضة بأكمام طويلة، صممت من قماش فاخر باللون الأزرق الزاهي مزين بحبات الكريستال من الأطراف.

وأكلمت فخامة إطلالتها بالتزين بالمجوهرات المرصعه بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.