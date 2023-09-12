عاجل
البابا تواضروس يعقد الاجتماع العام بالكنيسة المرقسية..غدًا السيسي: "مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة"
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

إلهام علي تتألق بالأزرق الزاهي المزين الألماس (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

خضعت الفنانة السعودية إلهام علي لجلسىة تصوير جديدة برفقة زوجها لتتألق بأناقة ونعومة أمام متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وتألقت إلهام علي بإطلالة جذابة مواكبة أحدث صيحات الموضة 2023-2024، حيث ارتدت بدلة فضفاضة بأكمام طويلة، صممت من قماش فاخر باللون الأزرق الزاهي مزين بحبات الكريستال من الأطراف.

وأكلمت فخامة إطلالتها بالتزين بالمجوهرات المرصعه بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في  الشفاه.

مواد متعلقة

إلهام شاهين عن العاصفة دانيال: مشهد كارثي وخيالي

إلهام شاهين تتعاون للمرة الثانية مع رانيا يوسف فى "فيتو"
الجريدة الورقية