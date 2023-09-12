موعد اجتماع الأرثوذكس مطرانية صنبو وديروط

تُقيم مطرانية صنبو وديروط للأقباط الأرثوذكس، الإثنين، فعاليات "الاجتماع العام" بمقر الكنيسة التابعة للمطرانية في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يستهل اللقاء باقمة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية والمعروف كنسيًا بـ"الفريحي"، يليها فقرات روحية وترانيم ثم يلقي نيافة الانبا برسوم مطران الإيبارشية، العظة الروحية ضمن فعاليات الاجتماع العام الاسبوعي.

استضافت كنيسة مقر الإيبارشية اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية بعيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء"، وذلك باعتبار هذه الفمناسبة احياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

ترجع هذه المناسبة حسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتناول التاريخ أصل كلمة النيروز في عدة لغات وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

وتحتفل الكنيسة المصرية بهذه الفعالية سنويًا لتعلن بدء عام قبطي جديد ومناسبات روحية متنوعة تشهدها ومنها عيد الصليب وعيد الأنبا برسوم العريان المقرر الاحتفال به في 27 سبتمبر الجاري.