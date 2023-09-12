محافظ سوهاج يلتقي 215 مواطن لبحث مطالبهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 215 مواطن .





وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بالتضامن الاجتماعي، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.





وفي سياق متصل تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، برئاسة حسين حبارير، رئيس المركز، أعمال رصف الطرق الداخلية ومحيط مشروعات "حياة كريمة" بقرية بنى حميل ، وكذا رصف طريق سوهاج/أسوان الزراعي المؤدى الى القرية، تمهيدا لافتتاح القرية رسميا وإعلانها القرية النموذجية الثانية بمحافظة سوهاج بعد قرية "أم دومة" .





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ووزارة التنمية المحلية، ومتابعة مستمرة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" وتشغيلها لتقديم الخدمات للمواطنين .





وشهدت قرية بنى حميل بمركز البلينا الإنتهاء من إنشاء " مجمع الخدمات الحكومية – مجمع الخدمات الزراعية – وحدة الإسعاف – مركز طب الأسرة- مركز الشباب"، كما تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق " مياه الشرب – الصرف الصحى – الغاز – الاتصالات – الكهرباء-وقاربت أعمال الرصف على الانتهاء" .