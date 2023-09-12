تعرف علي تفاصيل زيارة محافظ الشرقية المفاجئة لقرية الشبراوين

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لقرية الشبراوين التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع القرية ليصدر تعليماته للواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

كما تفقد المحافظ مستشفي 25 يناير المقامة بالجهود الذاتية والمكونة من 7 طوابق شاملة أقسام للأشعة والعيادات الخارجية ومعمل تحاليل طبية وعمليات جراحية وافاقة وحضانات ورعاية مركزة ومكاتب إدارية وقاعات تدريب، والتي من المقرر أن تساهم في تقديم خدمات طبية مميزة بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة حيث تضم كافة التخصصات الطبية وتساعد علي تخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول في إنشاء مستشفى 25 يناير بقرية الشبراوين، والذي يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة في الوصول بالخدمات الصحية والعلاجية لعمق الريف الشرقاوي، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتذليل أي عقبات تواجه تشغيل المستشفى لدخولها الخدمة الفعلية لتمثل صرحًا طبيًا وصحيًا كبيرًا يخدم أهالينا بقرى مركز ههيا والمراكز المجاورة.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق حيث قام بجولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة لمتابعة نوبتجية أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأصدر محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان بإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجها الجهات المعنية بتلبيتها فورًا، مؤكدًا ضرورة تواجد المسئول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة تفقدية بمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 متر وعرض 10 أمتار، والمُنفذ ضمن أعمال تطوير منطقة كوبري أبو طبل والتي تعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالكوبري وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية والبدء في التجهيزات اللازمة لإقامة سقف الكوبري، مشدداً على إسراع الخطي في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 متر وعرض 8 أمتار ، وذلك بعد ان تم الإنتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بالكوبري وجاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات لدخول الكوبري الخدمة الفعلية والمُساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة ، ليؤكد المحافظ ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وأنفاق مشاه جديدة تُساهم في السيولة المرورية المطلوبة وتعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.

إختتم محافظ الشرقية جولته بمركز منيا القمح بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري الجديد بمنيا القمح بطول 2.8 كم مزدوج ، وبتكلفة إجمالية 51 مليون و 980 ألف جنيه ، والمُنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ، ومنيا القمح وبنها، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشاره إلي أن الطريق مكون من حارتين بعرض 10 متر بكل اتجاه تشمل 7 متر اسفلت و 1.5 متر طبان من الجانبين وتم الإنتهاء من إنشاء حوائط ساندة من الدبش علي جانبي مصرف منيا القمح بطول 1700 متر وجاري الانتهاء من أعمال الرصف التوسعة بالمرحلة الأخيرة من الطريق بطول 800 متر لفتحه أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنافع والفائدة على المواطنين.