حب في الزنزانة.. سرقة المتاجر تُسقط زوجين في قبضة العدالة

قرر زوجان تكوين تشكيلٍ عصابي لسرقة المتاجر، وظنا أن فرارهما سيدوم للأبد، ولكن درب الإجرام الذي سلكاه أسقطهما في قبضة العدالة في النهاية.

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وتأتينا القصة من الولايات المُتحدة الأمريكية التي ألقت الشرطة فيها القبض على زوجين بسبب قيامهما بسرقة بضاعة من متجرين في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا بقيمة 17 ألف دولار.

وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن الثنائي أنالو جونزاليس -25 سنة وأليكسيس دي جيسوس جارسيا -22 سنة مُتهمين سرقة متجر تارجت في مدينة كوستا ميسا يوم 3 مارس، ومُتهمين أيضاً بسرقة متجر تارجت في مدينة إيرفين يوم 2 إبريل.

ونشرت الشرطة صوراً من كاميرات المُراقبة التي وثقت جريمة السرقة، وأظهر الفيديو قيام الزوجين بسرقة تركيبات غذائية مُخصصة للرضع من على الأرفف الخاصة به في المتجرين.

وكشف فيديو سرقة متجر تارجت في كوستا ميسا إحضار السارقين طفلهما الذي كان يجلس على مقعد عربة التسوق.

وظهر السارقان وهما يُعبئان حقيبة ضخمة بالبضائع بشكلٍ عشوائي قبل الهروب من المتجر، وحينما حاول الموظفون منعهما هربا بسرعة من الباب وبحوزتهما المسروقات.

وألقت الشرطة القبض على الثنائي يوم الخميس، ويُواجهان اتهامات السرقة المنظمة، وستكشف الأيام المُقبلة عن مصير مُحاكمتهما والعقوبة التي ستُوقع عليهما.