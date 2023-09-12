محافظ الشرقية: عليكم ببذل المزيد من الجهد للنهوض بالثروة الحيوانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المنشوده من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيراً إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 93 مشروع بتكلفة 4 مليار و 600 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بمديرية الطب البيطري والادارات التابعة لها، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، وذلك بقاعة الإجتماعات بمديرية الطب البيطري.

أوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من اللقاء هو استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري في الفترة من 2014 وصولاً لعام 2023 للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام، ليعرف كلا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، مقدمًا الشكر للجميع علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى شملت التأمين على الماشية، وتنظيم القوافل البيطرية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لتوقيع الكشف على الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للوقاية من الأمراض وتوفير كوب لبن آمن للمواطنين بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات، بخلاف تنظيم حملات مشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والأغذية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما استعرض محافظ الشرقية حجم العمل المبذول في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والتعليم مطالباً الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد والإستمرار في تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة كل قطاع خدمي على حدة وعقد لقاءات موسعة مع العاملين به لإستعراض مجهودات عملهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية إبراز كل منا لدوره في العمل الخدمي ليشعر المواطن بحجم ما يتحقق من انجاز غير مسبوق على أرض الوطن الغالي والعزيز.

وقال محافظ الشرقية أن المحافظة تصدرت محافظات الجمهورية لهذا العام في انتاج وتوريد محصول القمح واستطاعت أن تتغلب علي الفاقد من خلال تطوير منظومة التخزين بالتوسع في إنشاء الصوامع قائلاً لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقه استيعابية 800 الف طن.

وخلال اللقاء استعرض مدير مديرية الطب البيطري إنجازات المديرية خلال الفترة من 2014 حتي 2023 وتمت الإشارة الي انه تم تنفيذ الاتي :

- قامت إدارة الرعاية والعلاج بتقديم العلاج لعدد 4847788 حيوان من أمراض الطفيليات الداخلية و101646 حيوان من الأمراض الجلدية وإجراء الجراحات اللازمة لعدد 85298 حيوان و 552739 حيوان من الأمراض الباطنية بالإضافة إلى المشاركة في 136 قافلة علاجية لتقديم العلاج اللازم للحيوانات.

- الانتهاء من تنفيذ 39 مشروع ما بين إنشاء وإحلال كلي وجزئي ورفع كفاءة للمنشأت الخدمية البيطرية بتكلفة 1828573918 جنيه.

- قامت إدارة الوقاية بتحصين 5747269 حيوان ضد الحمي القلاعية و5362081 حيوان ضد مرض الوادي المتصدع و 665081 حيوان ضد مرض جدري الأغنام و 504291 حيوان ضد مرض التسمم الدموي و 1573506 حيوان ضد مرض الجلد العقدي و 361419 حيوان ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

- تحصين عدد 490 ألف حيوان بتكلفة 287 مليون و400 ألف جنيه.

- قامت ادارة الدواجن بتحصين عدد 35.477.885 طائر ضد مرض انفلونزا الطيور.

- الانتهاء من تسجيل وترقيم عدد 876426 حيوان بتكلفة 6 مليون و139 ألف جنيه

- الانتهاء من تطوير مجزري بلبيس المركزي والقنايات المركزي بتكلفة 4 مليون و 350 ألف جنيه وجاري تطوير 4 مجازر "الزقازيق – ديرب نجم – فاقوس – الزقازيق" بتكلفة 27 مليون و 606 ألف جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للوحدات البيطرية داخل مجمعات الخدمات الزراعية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بمركز الحسينية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، ان اجمالي عدد حيوانات البتلو المؤمن عليها 22 ألف و 730 رأس بتكلفة 3 مليون و 801 ألف جنيه وبلغ اجمالي عدد مراكز تجميع الألبان المطورة (17) مركز تجميع ألبان مطور موزعين في (6) مراكز داخل المحافظة بتكلفة 75 مليون جنيه من خلال قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، كما بلغ عدد العجلات العشار التى تم تسليمها لصغار المربين في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة 44 رأس بتكلفة 3 مليون و 960 ألف جنيه بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والزراعة.

قدم مدير مديرية الطب البيطري الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة له اليوم لإبراز انجازات المديرية واطلاع العاملين بها علي حجم العمل والجهد المبذول ليؤكد علي الاستمرار في تقديم الأفضل والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.