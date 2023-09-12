محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس بالعاصمة طور سيناء

يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، غدًا الأربعاء معرض أهلا مدارس بمدينة طور سيناء، وذلك في الساعة 12 ظهرا، بتخفيضات تصل إلى 50% على جميع المستلزمات المدرسية.



ويقام معرض أهلا مدارس تحت إشراف الغرفة التجارية بجنوب سيناء، ومديرية التموين، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك بجميع مدن المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

يفتتح المعرض غدًا بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، ومبروك الغمريني رئيس مدينه طور سيناء، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية، وإبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد كبير من القيادات الشعبيه التنفيذية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

ويقام معرض أهلا مدارس بجميع مدن المحافظة، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تلبية لاحتياجات الطلاب من الأدوات مدرسية والزي المدرسي، بتخفيضات تصل إلى 50% على جميع المستلزمات المدرسية.

وفي وقت سابق عقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم اجتماعا مع قيادات المديرية، ومديري الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديوكنفرانس، وذلك لمناقشة إجراءات واستعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، في بدء الاجتماع، على الالتزام بانضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم ومنضبط وآمن، مشددًا على الالتزام بالمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المتابعة بالمديرية والإدارات، خلال العام الدراسي الجديد، والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية وفق الكتاب الدوري رقم 33 والكتب الوزارية الدورية ذات الصلة.



وطالب وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطط المتابعات بالإدارات والمديرية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.