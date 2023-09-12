وزير الشباب والرياضة يلتقى برئيس اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا

استقبل وزير والشباب و الرياضه الدكتور اشرف صبحى بمكتبه بمقر الوزاره بالعاصمه الاداريه مساء مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا والوفد المرافق له وفى بداية الاجتماع رحب معالى الوزير بالحضور واكد اهتمام الوزارة بشباب المصريين فى الخارج والذى تمثل فى تشكيل الاتحاد العام لشباب المصريين بالخارج كخطوة عملية لاشراكهم فى انشطة الشباب المختلفة فى الوطن الام مصر مما سيكون له اثر ايجابى فى الاندماج والانتماء تناول الاجتماع وسائل و آليات التعاون الممكنة بين الوزارة و الاتحاد في مختلف مجالات انشطه الشباب .

وعلى سبيل المثال : الانشطه الرياضيه والندوات والمعسكرات

وقد صرح الدكتور محمد صبحى حسنين بأن هذا اللقاء وما ورد به يعتبر خطوة قوية جدا فى تواصل شباب مصر فى اوروبا والشباب المصرى فى مصر ويساهم مساهمة ايجابية فى تنمية الاندماج والانتماء

و قد تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزاره و الاتحاد يشمل رعايه الاتحاد للبعثات الرياضيه الي اوروبا ومشاركه شباب المصريين في اوروبا في انشطه الوزاره المختلفه ،ومشاركه ذوي الهمم المصريين باوروبا مع زويهم في مصر ؛فضلاً عن دعم الاتحاد للقوافل الخيريه التي تقوم بها الوزاره بمختلف محافظات مصر.

وان يعمل اتحاد شباب المصريين في اوربا تحت مظله اتحاد شباب المصريين بالخارج بوزاره الشباب و الرياضه.\

وقد صرح مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية ان هذا اللقاء يعتبر من اهم انجازات الاتحاد لما يتمثل به من خطوات عملية لاتاحة الفرصة لشباب المستقبل للعمل مع شباب مصر وخلق التفاهم والتعاون الذى نتمنى ان يثمر على تقوية اواصر الاندماج والانتماء وسوف نعمل على تطوير سبل التعاون فى المستقبل

حضر الاجتماع

اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتورعبدالله الباطش مساعد الوزير للشباب ، و دكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنميه الرياضه ؛ دكتورة رانيا سامي مدير العلاقات الدوليه للوزاره.

الدكتور محمد صبحى حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات و المستشار العام لاتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا وكل من د وليد عطية رئيس الجالية المصرية باوكرانيا ، مهندسة مصرية جاد هولاندا ا. نادية عز الدين ميلانو