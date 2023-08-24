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الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

استخدام البريد السريع في اقتراع المصريين الخارج بالإنتخابات الرئاسية المقبلة

مشاركة المصريين بالخارج
مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات

 

تستعد الدولة المصرية لإجراء إنتخابات رئاسية الفترة المقبلة، ويوجد حوالي 14 مليون مصري في الخارج وينتظر الكثير منهم المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري الهام.

 

 زيادة نسب مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات

 

وفي هذا الصدد، أكدت سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السعى من أجل زيادة نسب مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات وبكافة الاستحقاقات الدستورية، لأن صوتهم أمانة.

 

وأكدت وزيرة الهجرة، أنها في تواصل مستمر مع الجاليات، وأنها تقف على مسافة واحدة منهم جميعًا، كما أن الوزارة تسعى للاستماع إلى آرائهم بشكل موسع، كما حدث في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث حضر أكثر من 1000 مصري و66 رابطة وكيانًا واتحادًا للمصريين في الخارج.

 

 انتخابات المصريين في الخارج

 

وحول انتخابات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوطنية للانتخابات بأنه يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة باقتراع المصريين في الخارج حيث كان يسمح في السابق باستخدام البريد السريع في اقتراع الخارج وحاليا يتم دراسة كافة العقبات التي ظهرت وقت التطبيق واتخاذ الطريقة الأفضل لتصويت الخارج.

 

الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

 

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم إجراءات نقل المواد والمستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وسيتم تحديد موعد للإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.

 

زيارة وزيرة الهجرة لقبرص

 

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، لقاء مع جورج كوتسيراس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، على هامش مشاركة سيادتها بالمؤتمر العالمي للمغتربين، المقام بمدينة نيقوسيا في قبرص، لتعزيز مجالات التعاون بين مصر واليونان في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

جاء اللقاء بحضور كل من ديمتريس يولداسيس مدير الديوان الدبلوماسي لنائب وزير الخارجية اليوناني، والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، والسادة مستشارين وأعضاء السفارتين المصرية واليونانية بقبرص.

 

 

 

 

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