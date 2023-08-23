«الهجرة» تربح ثقة ومدخرات المصريين فى الخارج

عبر الشركة الجديدة

جاء تأسيس وزارة الهجرة لشركة استثمارية للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم ورغبتهم للاستثمار فى وطنهم بعد سنوات طويلة من الغربة. ووجهت القيادة السياسية بإتاحة الفرص الاستثمارية لهم، وتحقيق رؤية مصر المستقبلية ودمجهم فى خطط التنمية.

الشركة الوليدة التى ستتبع صندوق مصر السيادى كانت حلماً يراود كثيرين، وهى تهدف لجذب مدخرات المغتربين من النقد الاجنبى للاستثمار فى عدة قطاعات حرص المصريون فى الخارج على اختيارها بأنفسهم.

ورغم تخوف بعض المصريين العاملين بالخارج من الاستثمار فى مصر خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه, الا أن توقعات صندوق النقد الدولى تشير إلى أن صافـى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشـر إلى مصر فى اتجاه تصاعدى، ومن المتوقع أن تصـل إلى 17.1 مليار دولار فى 2024- 2025.

وأشار تقرير الاستثمار العالمى لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 11.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار عام 2021، محققاً بذلك معدل نمو يفوق الضعف 122%.

وبحسب التقرير جاءت مصر فى المركز الأول من حيث التدفقات للقارة الأفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أفريقيا عام 2022.

كما احتل صندوق مصر السيادى مؤخرًا المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادى عالمى فى الربع الأول من 2021 بحسب مؤسسة «جى وورلد» لتحليل الاستثمارات, وأنضم إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادى عالميا، باحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وذلك وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذى نشره معهد صندوق الثروة السيادية فى 2023.

وسعت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى تأسيس شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، سيتم إطلاقها قريبًا، وبذلت جهودًا ولقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، لإتاحة الفرصة أمام المغتربين للمشاركة فى جهود التنمية.

وأكدت الوزيرة أنه من المستهدف أن يصل رأسمال الشركة المصدر إلى مليار دولار، والمدفوع 100 مليون دولار. وأن الشركة ستشارك بحصص فى المشروعات القومية ذات العائد المرتفع مع طرح اسهمها فى الخارج، وكشفت عن وجود 10 مؤسسين للشركة، كما سيتولى مكتب محاماه تشكيل وإنشاء الشركة.

ومن جانبهم رحب عدد كبير من المصريين بالخارج بإنشاء شركة للاستثمار, فى حين طالب المستثمرون بضرورة التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، لفتح مجالات استثمارية أكثر للمغتربين.

ثمة فريق ثالث أبدى تخوفه نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقالت عبير محمود رئيس الاتحاد النسائى الأوروبى المصرى للمرأة المصرية والعربية بهولندا: إن إنشاء الشركة للمغتربين يعد فرصة للاستثمار أمام كثيرين, يجب استغلالها بصورة جيدة حتى تعود بالنفع على الجميع, وتحقق المرجو منها, وأعتقد أنها ستجذب انظار المغتربين لاستثمار أموالهم.

واقترحت «محمود» إنشاء قرية سياحية للمصريين بالخارج بمواصفات أوروبية، وتلك القرية ستلفت أنظار العالم للاستثمار فى مصر.

وقال الدكتور أبوالخير لؤى الباحث بجامعة سانت بطرسبرج للتعدين بروسيا: لاشك أن الخوف يراود كثيرين بسبب مستقبل الجنيه، وأرى أن الشركة خطوة جيدة للاستثمار فى مصر, والسوق مكسب وخسارة, كما أن تنوع الاستثمار فيها ما بين صناعى وزراعى وسياحى يجعلها شركة متميزة لأنها قطاعات هامة ويحتاجها السوق، ونحن فى أمس الحاجة للمنتجات ذات الجودة العالية، فيما طالب أحد رجال الأعمال المؤسسين لشركة المصريين بالخارج باحكام الحكومة قبضتها على السوق السوداء والاقتصاد الموازى حتى نتمكن من إنتاج وتصدير منتجات ذات جودة.