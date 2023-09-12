من فرح لـ مأتم..عقوبة استعمال الأسلحة والألعاب النارية في التجمعات

"هاضرب طلقتين في الهوا علشان احيك أو أبارك لك" من العبارات التي تصاحبها فعل متوارث عبر أجيال خاصة في الأرياف ومدن الصعيد منظر أصبح مألوف لدى كثر في الأفراح والحفالات الشعبية لتحية العروس أو في أي مناسبة بمشاركة أهل البلدة، لكن كم من تلك المناسبات انقلبت إلى مأتم بسبب وفاة آحد الأشخاص بعيار ناري أحدث به عاهة مستديمة أو أدي إلى مصرعه.

استعمال الأسلحة والألعاب النارية

قال المحامي محمد يسري،لـ الوفد، إن العقوبة المقررة في حالة استعمال الأسلحة والألعاب النارية بحسب القانون تنص الفقرة 6 من المادة 337 من قانون العقوبات على أن من أطلق أعيرة نارية داخل المدن والقرى أو ألعاب نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون العقوبة غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.

وأضاف يسري، وفي حال نتج عن استعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية أحداث أي جرح أو عاهة مستديمة لآحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو الغرامة المالية التي تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع: طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس وبغرامة 200 جنيه ونكون العقوبة الحبس مدة سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة للضحية.

وذكر أنه في حال إذا نتج عن استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات والألعاب النارية قتل أحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك طبقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات.

وقال إن العقوبات تعتبر ضئيلة للغاية حيث إنه يجب بتغليط تلك العقوبات للحد من هذا الفعل المجرم.

وفي السابق شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3,150 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,100 كيلو جرام - 2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات - 4 خزينة) بحوزة 8 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (832) حكم قضائى متنوع.



ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (48) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية–

15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 16 فرد محلى- عدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 36 متهم لـ 20 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,470 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (522) حكم قضائى متنوع.