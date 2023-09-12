الأنبا نوفيريترأس نهضة "القديس برسوم العريان" بالمعصرة

يترأس نيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر، اليوم الثلاثاء، سادس فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة فترة عيد القديس الأنبا برسوم العريان، ذلك بمقر ديره في منطقة المعصرة، بدءً من الساعة الخامسة والنصف مساءً، ومن المقرر أن يستمر لمدة 20 يوما متواصلين.

تتخلل فعاليات النهضة واحتفالات عدد من المراسم الروحية والقداسات اليومية، وتبدأ بالفعاليات حتنى السابعة مساءً يليها تقديم الكورال والترانيم حتى الثامنة ثم يعقبها العظة اليومية من الثامنة حتى التاسعة مساءً، برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، ومشرف إدارة شوؤن دير القديس برسوم بالمعصرة خلال فترة الإحتفالات نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها نيافة الأنبا بيسنى أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها.

تراث عريق يحمل من عبق التاريخ

احتفلت الكنائس القبطية اليوم بعيد النيروز ورأس السنة القبطية وحسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولا تزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.