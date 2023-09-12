محافظ أسيوط يفتتح معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة بجمعية الشبان المسلمين

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال وذلك ضمن أنشطة "مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" والذى اقيم بجمعية الشبان المسلمين بحي غرب أسيوط وبمشاركة أكثر من 15 جمعية أهلية وأسر منتجة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ومساعدة الأسر المنتجة بتوفير الرعاية لهم وخلق فرص عمل وتسويق منتجاتهم من خلال معارض للسلع المختلفة بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية والكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي والكاتب الصحفي أشرف أبوالريش مدير تحرير جريدة روزاليوسف وعيون إبراهيم رئيس حي غرب والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وممثلي هيئة بلان انترناشيونال بأسوط.



حيث تفقد المحافظ المعرض وأقسامه والمنتجات المعروضة به (المشغولات اليدوية والملابس ، والمفروشات ، اكسسوارات ، وسلع غذائية ، ومخبوزات وأدوات مدرسية) فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس صورة التراث المصري مشيدًا بجودة المعروضات وأسعارها المناسبة كما وجه الشكر للفتاتين "مارجريت وشيماء " لمشاركتهن في عرض المنتجات والمشغولات اليدوية ضمن أسرة المبدعين بالمعرض وحرصهم على التميز وعرض منتجات بجودة وكفاءة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحلات.



وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه تنفيذ مثل هذه المعارض والمبادرات وتوفير منافذ بيع مناسبة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها وسد احتياجات المستهلكين وتوفير السلع المختلفة للمستهلكين بأسعار مناسبة خاصة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتعريف المواطن بها ليستفيد المستهلك وصاحب المشروع معًا.

مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.