شباب الشرقية تنظم ندوة بعنوان "الرد على الاستفسارات الدينية الواردة"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية نظمت مديرية الشباب والرياضة بتنظيم ندوة دينية بعنوان "الرد على الاستفسارات الدينية الواردة الي لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة" تم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، حاضر بالندوة فضيلة الشيخ أحمد عبد القادر على مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة، والتي قام خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد علي جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد افتتح ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمُقام على مساحة 1204 أمتار، بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادية السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير كل الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كل المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

وتفقد محافظ الشرقية، الملعب وشاهد عروضاً للاعبي الكاراتية والتقي باللاعبين الناشئين والتقط معهم صوراً تذكارية، مشيداً بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كل المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس مهم للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانيات للشباب.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعات بقطاع الشباب والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة وفي إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن.

ورافق محافظ الشرقية خلال الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.