جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث بمسابقة المراسل التلفزيوني بأسبوع شباب الجامعات

حصد الطالب عبدالرحمن صابر محمد عواجه بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج علي المركز الثالت في مسابقة المراسل التلفزيوني علي مستوي الجامعات المصرية المشاركة باسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، والذي يتنافس به ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية. تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن".صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأوضحت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية ان الطالب قدم خلال المسابقة تقرير تلفزيوني مصور عن أول ورشة تدريبية تنظمها جامعة سوهاج لتأهيل الأطباء للتعامل مع الصم وضعاف السمع مدته ثلاث دقائق، موضحة أن مسابقة المراسل التلفزيوني تاتي ضمن مسابقات النشاط الثقافي المشاركة في فعاليات الاسبوع، والتي تضمنت مسابقات الشعر العامي الفصحى، والقصة القصيرة، ودوري المعلومات، والقرآن الكريم، والحديث الشريف والإنشاد الديني.

وفي ذات السياق شاركت جامعة سوهاج في القافلة الطبية التي نظمتها جامعة حلوان ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصريه الثالث عشر، والتي انطلقت لمنطقه زرايب ١٥ مايو بحلوان.



وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل تلك الفعاليات التي تغرس بداخلهم روح الانتماء وتحثهم علي تحمل المسؤولية ومد يد العون ومساعدة الاخرين.

وأضاف النعماني ان الجامعة قد ساهمت في شراء الأدوية الطبية والعلاجية لتوزيعها مجاناً علي المواطنين المترددين علي القافلة الطبية التي اقيمت داخل المركز الطبي للزهور التابع لمنطقة الزرايب.

وأوضح الدكتور محمد كمال رئيس بعثة اسبوع شباب الجامعات انه شارك في تنفيذ فعاليات تلك القافله كلاً من الطالب محمود محمد السيد بكلية الطب البشرى، والطالب إسلام العارف بكلية التمريض وذلك تحت اشراف صبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية و اسماء عمر محمد مدير اداره النشاط الاجتماعي والرحلات.