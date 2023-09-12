وكيلة بوجبا تدافع عنه بعد تعرضه للإيقاف

دافعت رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال بول بوجبا عن موكلها الفرنسي بعد تعرضه للإيقاف بسبب تهمة تعاطي المنشطات.



وتابعت أن بوجبا لم ينتهك القواعد بعدما جاءت عينته إيجابيته في فحص اختبار التستوستيرون، ليتم إيقافه بشكل احترازي من قبل المحكمة الوطنية لمكافحة المنشاطات في إيطاليا.



كان بوجبا أجرى فحص في اختبار التستوستيرون وجاءت النتيجة الذي خضع له في 20 أغسطس بعد مباراة أودينيزي التي انتهت بإنتصار اليوفي بثلاثية نظيفة، ولم يلعب النجم الفرنسي في اللقاء.



وخضع بوجبا لتحليل مضاد للتأكد من وجود تلك المادة، وفي حال التأكد قد يواجه عقوبة حدها الأقصى 4 سنوات إيقاف.



أكدت وكيلة بوجبا عد صحة هذا التحليل، في بيانها، وأضافت أنه من المؤكد أن بوجبا لم يرغب أبدا في انتهاك القواعد.

